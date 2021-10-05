Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги

Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.

Прядкину 60 лет, он возглавлял организацию с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС, с 2007 года является вице-президентом РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.

С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Также он занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее он входил в состав комитета по статусу игроков и агентской деятельности УЕФА.