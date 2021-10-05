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Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги

В марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок
Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил источник.

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Прядкину 60 лет, он возглавлял организацию с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС, с 2007 года является вице-президентом РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.

С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Также он занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее он входил в состав комитета по статусу игроков и агентской деятельности УЕФА.

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Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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