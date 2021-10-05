Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги

Ранее во вторник эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.