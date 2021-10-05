{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги

Возглавлявший организацию с 2007 года Сергей Прядкин ранее во вторник покинул свой пост
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц Валерий Шарифулин
Описание
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц
© Валерий Шарифулин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил источник.

На эту тему
Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги
Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги

Ранее во вторник эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
Футбол в России
В "Спартаке" заявили, что продолжают следить за ситуацией с задержанным болельщиком клуба
Фанат красно-белых задержан на 10 суток за мелкое хулиганство
Читать полностью