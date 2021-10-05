Футболист "Зенита" Оздоев приступил к тренировкам после травмы

ТАСС, 5 октября. Полузащитник петербургского "Зенита" россиянин Магомед Оздоев вернулся к тренировкам после восстановления от травмы колена. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter .

Оздоев получил повреждение 24 июля в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок" (3:1). У него было диагностировано растяжение связок коленного сустава.

"Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона", - написал Оздоев.

Оздоеву 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2018 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и стал двукратным обладателем Суперкубка России. До этого он выступал за московский "Локомотив", с которым стал бронзовым призером чемпионата России, казанский "Рубин" и грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"). За сборную России Оздоев сыграл 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.