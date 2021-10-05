Обновленные талисманы ГТО представлены на фестивале семейных команд в Кисловодске

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обновленные талисманы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) были представлены на церемонии открытия второго фестиваля семейных команд в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

В рамках церемонии были представлены три обновленных талисмана комплекса ГТО: медведь Потап, зайка Лиза и волчонок Макар. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Георгий Кабанов, министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов, заместитель главы Кисловодска Александр Данилов и директор Южного федерального центра спортивной подготовки в Кисловодске Сергей Волков.

"Разрешите мне от имени министра спорта Олега Матыцина и заместителя министра спорта Одеса Байсултанова приветствовать всех участников Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд. Проведение фестивалей ГТО на гостеприимной Ставропольской земле стало уже доброй традицией, потому что в регионе любят спорт и развивают его", - сказал Кабанов в приветственном слове.

"В жизни каждого человека самое главное - это семья. Для страны очень важно, чтобы все семьи были здоровы, сегодня здесь собрались самые сильные и спортивные семьи России. Проигравших не будет - вы все победители!" - отметил Толбатов.

В отборочных этапах фестиваля приняли участие более пяти тысяч человек. Соревновательная программа для физкультурно-спортивных семей из 34 регионов страны продлится до 7 октября. Состав каждой команды представляют отец, мать, старший член семьи (дедушка или бабушка), а также один ребенок. В процессе борьбы за первенство в спортивных состязаниях участникам предстоит проверить свои силу, ловкость, скорость и прикладные навыки.