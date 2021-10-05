Федерация гребного спорта высказалась за продолжение работы Ковалева главным тренером

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) принял решение сохранить за Дмитрием Ковалевым пост главного тренера национальной команды. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

Бронзовый призер чемпионата мира - 1999 Ковалев был утвержден федерацией на пост главного тренера национальной сборной в сентябре 2019 года.

"У нас прошел конкурс, но никаких изменений не будет, - отметил Свирин. - Дмитрий Александрович Ковалев остается главным тренером сборной. 8 октября должно состояться заседание экспертного совета министерства спорта, после которого можно будет уже со стопроцентной уверенностью говорить, что Ковалев продолжит занимать этот пост".

"Федерация этого специалиста поддержала, но окончательное решение примут в Минспорте, где также будет дана оценка выступлению нашей команды как на Играх в Токио, так и в целом на протяжении всего олимпийского цикла", - добавил собеседник ТАСС.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревнованиях одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревнованиях двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.