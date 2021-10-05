Газизов заявил, что доволен предложением "Газпром-медиа" по правам на показ РПЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что его полностью устраивает сумма, предложенная "Газпром-медиа" за права на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на телеканалах холдинга "Матч". Об этом он сообщил журналистам.

Ранее во вторник исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил журналистам, что субхолдинг "Матч" останется основным вещателем РПЛ.

"Доволен ли предложением по телеправам? Конечно. Там такая сумма, которую никто не даст", - сказал Газизов.

В сентябре РПЛ сообщила, что проведет тендер на право показывать матчи чемпионата России. Тогда члены правления РПЛ выслушали доклад рабочей группы по реализации прав и рассмотрели предложение действующего вещателя - субхолдинга "Матч", который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт с сезона-2022/23. Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Тендер должны были провести до 11 октября.

Действующий контракт с холдингом "Матч", входящим в состав "Газпром-медиа", у РПЛ действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери.