Клубы РПЛ единогласно проголосовали за текущий формат проведения чемпионата страны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании единогласно проголосовали за сохранение текущего формата проведения чемпионата страны по футболу в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/23 - чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров, - говорится в сообщении. - Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также возможными изменениями в международном календаре Международной федерации футбола (ФИФА)".

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Один из предлагаемых форматов - "Юпитер-16" - предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе (сильные играют против сильных, слабые - со слабыми). На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.