Путин поздравил борца Загира Шахиева с победой на чемпионате мира в Осло

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Загира Шахиева с победой на чемпионате мира в Осло в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Россиянин Шахиев стал чемпионом мира по борьбе

"Проявив лидерские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали яркую победу над сильным соперником и убедительно доказали, что достойны быть первым. Уверен, этот успех воодушевит вас на покорение новых спортивных вершин", - говорится в послании главы государства.

Путин пожелал спортсмену крепкого здоровья и всего наилучшего.

В финальной схватке Загир Шахиев победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Бронзовые медали завоевали Тёмёр Очирын Тулга из Монголии и представитель Киргизии Алибек Осмонов.

Шахиеву 22 года, он воспитанник спортивной школы имени братьев Ирбайхановых в Хасавюрте (Дагестан). В этом году стал чемпионом Европы, также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России занимает третье место (2-0-2).