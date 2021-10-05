{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по борьбе

Путин поздравил борца Загира Шахиева с победой на чемпионате мира в Осло

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья и всего наилучшего

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Загира Шахиева с победой на чемпионате мира в Осло в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

На эту тему
Россиянин Шахиев стал чемпионом мира по борьбе
Россиянин Шахиев стал чемпионом мира по борьбе

"Проявив лидерские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали яркую победу над сильным соперником и убедительно доказали, что достойны быть первым. Уверен, этот успех воодушевит вас на покорение новых спортивных вершин", - говорится в послании главы государства.

Путин пожелал спортсмену крепкого здоровья и всего наилучшего.

В финальной схватке Загир Шахиев победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Бронзовые медали завоевали Тёмёр Очирын Тулга из Монголии и представитель Киргизии Алибек Осмонов.

Шахиеву 22 года, он воспитанник спортивной школы имени братьев Ирбайхановых в Хасавюрте (Дагестан). В этом году стал чемпионом Европы, также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России занимает третье место (2-0-2).

Теги
Путин, Владимир Владимирович
Футбол в России
Верховный суд Башкирии привлечет Федуна третьим лицом по иску Газизова к "Спартаку"
Представитель "Капитальных активов" Елена Чачуа назвала привлечение к процессу владельца клуба логичным
Читать полностью