Верховный суд Башкирии привлечет Федуна третьим лицом по иску Газизова к "Спартаку"

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии определил привлечь владельца московского "Спартака" Леонида Федуна третьим лицом по делу об иске бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова к футбольному клубу. При этом производство по делу приостановлено до вступления в силу решения Арбитражного суда Москвы, который в августе отказал в удовлетворении иска акционерного общества "Капитальные активы" к клубу и Газизову, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда - общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова так же выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

"Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федуна Леонида Арнольдовича", - зачитал судья определение.

Также суд определил приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Москвы по иску АО "Капитальные активы" к "Спартаку" и бывшему гендиректору клуба Газизову о признании недействительным решения совета директоров о допсоглашении, по которому стороны расторгли контракт.

Представитель "Капитальных активов" Елена Чачуа назвала привлечение к процессу Федуна логичным. По ее мнению, это позволит все учесть и только потом принять решение.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вернулся на эту должность.