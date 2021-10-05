Суд Башкирии удовлетворил все ходатайства "Спартака" в споре с Газизовым

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства московского футбольного клуба "Спартак" в споре с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым. Об этом ТАСС сообщила представитель "Спартака" Татьяна Завьялова.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда - общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

"Апелляционные жалобы судом были зачитаны, было долгое разбирательство, больше двух часов, - сказала Завьялова. - Суд обратил внимание на доводы об определениях, о которых мы говорили, которые были без числа и подписи, очень внимательно слушал. Если краткий итог, то решение Октябрьского суда отменено, [владелец "Спартака" Леонид] Федун привлечен в качестве третьего лица без права самостоятельных требований, дело приостановлено до решения арбитража".

"То есть удовлетворили все ходатайства, которые мы заявили в суде первой инстанции, все ходатайства "Спартака" удовлетворены апелляционным судом. Как оказалось, в Башкирии есть правосудие, оно достаточно грамотное, коллегия безумно грамотно подошла ко всему с огромным уважением, с процессуальным пониманием того, что делают. Очень внимательно рассмотрели все процессуальные документы, много было вопросов у коллегии, но по итогу огласили три определения, которым мы безумно Башкирии признательны", - добавила Завьялова.

Адвокат выразила благодарность суду Башкирии. "Благодарны за то, что все, что мы говорили в суде первой инстанции, наконец-то было услышано, огромное уважение вызывает коллегия, слушали все правильно, процессуально правильно, конечно, спасибо огромное за такое решение. Ранее было одно заседание, без соблюдения досудебных требований, с огромным количеством нарушений, о которых мы ранее говорили. Но сейчас мы рады тому, что судебная коллегия услышала нас, мы очень признательным им, поэтому начинаем слушать дело в Уфе с самого начала. Башкирии большое спасибо, мы были неправы, здесь есть правосудие, достаточно профессиональное", - отметила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вернулся на эту должность.