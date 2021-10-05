Горшков уверен, что российские фигуристы получат визы для участия в этапе Гран-при в США

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы и тренеры смогут получить визы для участия в этапе серии Гран-при в США. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Первый этап серии Гран-при пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

"Этот вопрос решается, все должно быть нормально", - сказал Горшков.

Ранее сообщалось, что визы уже имеют серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Визу еще не получили, в частности, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.