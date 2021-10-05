Только одно объяснение. "Локомотив" пожертвовал Николичем ради идеи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пути Марко Николича и московского "Локомотива" разошлись - футбольный клуб расстался с сербским специалистом, которому потребовалось всего полтора года, чтобы стать одним из самых успешных тренеров в его истории.

Так руководство клуба отреагировало на спад результатов команды - Николич покинул "Локомотив" после серии из пяти матчей без побед. Не спасли тренера ни беспроигрышная серия из 10 матчей на старте сезона, ни объективные причины последних неудач, в числе которых большое число травмированных игроков, ни авторитет, которым пользовался тренер в среде болельщиков.

Николичу удалось практически невозможное - он сумел добиться расположения фанатов, оказавшись в эпицентре их противостояния с прежним руководством в лице Василия Кикнадзе, которому не смогли простить не очень красивое расставание с легендой клуба - Юрием Семиным. Сербу тогда необходимо было не только удержать команду на призовом месте, но и добиться уважения в среде поклонников клуба. Помогли не только отношение к работе и хорошие результаты, но и здравые публичные заявления, которые он в последние месяцы делал исключительно на русском языке.

"Локомотив" при Николиче стал обладателем Кубка России, занял второе и третье места в чемпионате страны, в прошлом сезоне выдал яркие матчи в Лиге чемпионов с грандами европейского футбола - "Баварией" и "Атлетико".

Прошлой осенью, когда железнодорожники начали играть на два фронта, их результаты тоже поползли резко вниз, однако тогда во главе клуба еще стояли люди, давшие Николичу работу. Серьезные кадровые изменения в топ-менеджменте произошли чуть позже, в конце декабря: Кикнадзе оставил пост генерального директора, а Анатолий Мещеряков - председателя совета директоров. На их место пришли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

Новый курс

Они и начали преобразования. Важным шагом стало приглашение в клуб Ральфа Рангника - немецкого специалиста, который стал руководителем "Локомотива" по спорту и развитию. Презентуя его на своем официальном сайте, клуб не скрывал стратегию своего развития. Рагника назвали "одним из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, построению системы профессионального роста и мотивации для молодых футболистов". В качестве ориентира привели пример из последней работы - в системе клубов "Ред Булл", которая включает германский "Лейпциг", австрийский "Зальцбург", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и бразильский "Ред Булл Брагантино".