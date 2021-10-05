Только одно объяснение. "Локомотив" пожертвовал Николичем ради идеи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пути Марко Николича и московского "Локомотива" разошлись - футбольный клуб расстался с сербским специалистом, которому потребовалось всего полтора года, чтобы стать одним из самых успешных тренеров в его истории.
Так руководство клуба отреагировало на спад результатов команды - Николич покинул "Локомотив" после серии из пяти матчей без побед. Не спасли тренера ни беспроигрышная серия из 10 матчей на старте сезона, ни объективные причины последних неудач, в числе которых большое число травмированных игроков, ни авторитет, которым пользовался тренер в среде болельщиков.
Николичу удалось практически невозможное - он сумел добиться расположения фанатов, оказавшись в эпицентре их противостояния с прежним руководством в лице Василия Кикнадзе, которому не смогли простить не очень красивое расставание с легендой клуба - Юрием Семиным. Сербу тогда необходимо было не только удержать команду на призовом месте, но и добиться уважения в среде поклонников клуба. Помогли не только отношение к работе и хорошие результаты, но и здравые публичные заявления, которые он в последние месяцы делал исключительно на русском языке.
"Локомотив" при Николиче стал обладателем Кубка России, занял второе и третье места в чемпионате страны, в прошлом сезоне выдал яркие матчи в Лиге чемпионов с грандами европейского футбола - "Баварией" и "Атлетико".
Прошлой осенью, когда железнодорожники начали играть на два фронта, их результаты тоже поползли резко вниз, однако тогда во главе клуба еще стояли люди, давшие Николичу работу. Серьезные кадровые изменения в топ-менеджменте произошли чуть позже, в конце декабря: Кикнадзе оставил пост генерального директора, а Анатолий Мещеряков - председателя совета директоров. На их место пришли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
Новый курс
Они и начали преобразования. Важным шагом стало приглашение в клуб Ральфа Рангника - немецкого специалиста, который стал руководителем "Локомотива" по спорту и развитию. Презентуя его на своем официальном сайте, клуб не скрывал стратегию своего развития. Рагника назвали "одним из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, построению системы профессионального роста и мотивации для молодых футболистов". В качестве ориентира привели пример из последней работы - в системе клубов "Ред Булл", которая включает германский "Лейпциг", австрийский "Зальцбург", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и бразильский "Ред Булл Брагантино".
"Наиболее значительных успехов добился в "Лейпциге", с которым за четыре сезона прошел путь от регионального клуба четвертого дивизиона до бундеслиги. В сезоне-2018/19 "Лейпциг" выиграл медали немецкого чемпионата, что обеспечило клубу выход в групповой этап Лиги чемпионов", - отмечалось в сообщении.
К реализации стратегии приступили довольно быстро. Уже летом в информационном поле начали появляться сообщения со ссылкой на различные источники о том, что клуб планирует расстаться со своими опытными игроками и ищет кандидата на замену Николичу. Правдивой тогда оказалась только информация об уходе Гжегожа Крыховяка, который перешел в "Краснодар". Однако дальнейшие шаги показали, что работа по обновлению команды продолжится.
"Локомотив" начал делать ставку на молодых игроков. Команду пополнили 19-летний Фаустино Анджорин, 20-летний Алексис Бека Бека, 21-летний Константин Марадишвили, 22-летний Наир Тикнизян. Новые боссы с самого прихода в клуб хранят молчание, поэтому можно только догадываться, с какой целью были совершены эти трансферы. Однако очевидно, что "Локо" не прочь заработать на их перепродаже. Но для этого их сначала надо будет вывести на более высокий уровень.
По всей видимости, кандидатура Николича для этого, по их мнению, не подходила. Хотя сербский специалист за время работы в клубе не боялся интегрировать в основной состав воспитанников клуба: при нем раскрылись такие игроки, как Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов и Максим Мухин, который после перешел в ЦСКА.
Не так развивает
Однако этого Рагнику, по всей видимости, оказалось недостаточно. Возможно, он считает, что тактические идеи сербского специалиста не отвечают современным тенденциям. И последние результаты и качество игры железнодорожников, возможно, в этом убедили окончательно.
Схожая ситуация в прошлом году произошла в московском "Динамо". Кирилл Новиков, который вытащил команду наверх со дна турнирной таблицы, тоже был освобожден от занимаемой должности на фоне спада результатов команды после прихода Желько Бувача на пост спортивного директора. Замену нашли в Германии - пригласили Сандро Шварца, который поставил "Динамо" красивый футбол, при котором развиваются молодые звезды команды - Роман Евгеньев, Арсен Захарян, Константин Тюкавин. Сейчас в турнирной таблице "Динамо" занимает второе место. "Локомотив", к слову, делит четвертое с "Краснодаром" и ЦСКА, отставая на два очка.
По сообщениям источников, "Локомотив" сейчас тоже смотрит в сторону Германии. Есть вариант, что на смену Николичу придет либо Доменико Тедеско, известный по работе в московском "Спартаке", либо 36-летний Роберт Клаус, тренер "Нюрнберга". Если информация подтвердится, пазл этой истории окончательно сложится. При этом ждать возвращения Тедеско, по всей видимости, не стоит - он оставил Россию ради семьи всего полгода назад. Его решение вернуться будет выглядеть странно.