"Даллас" заключил контракт с российским хоккеистом Грушниковым

ТАСС, 5 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" заключил контракт новичка с 18-летним российским защитником Артемом Грушниковым. Об этом сообщает пресс-служба "Далласа".

Грушников был выбран на драфте 2021 года под общим 48-м номером. Контракт новичка рассчитан на три сезона.

В прошлом сезоне Грушников выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду "Красная армия". В 29 играх защитник забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Сообщается, что в предстоящем сезоне россиянин будет выступать за клуб юниорской лиги Онтарио "Гамильтон".