{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Карпин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выступает против проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
Инфантино: ФИФА открыта к диалогу по проведению чемпионата мира каждые два года
Инфантино: ФИФА открыта к диалогу по проведению чемпионата мира каждые два года

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Функционер отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. Позднее Инфантино отметил, что ФИФА открыта к диалогу по этому вопросу.

"Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против", - сказал Карпин.

Теги
Инфантино, ДжанниКарпин, Валерий ГеоргиевичМировой футбол
КХЛ
"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Магнитогорска
"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
Читать полностью