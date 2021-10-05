Карпин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Функционер отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. Позднее Инфантино отметил, что ФИФА открыта к диалогу по этому вопросу.

"Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против", - сказал Карпин.