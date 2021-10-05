Хоккеист Зернов рассказал, как в "Металлурге" справились с отсутствием тренера Воробьева

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все хоккеисты магнитогорского "Металлурга" понимают, что необходимо делать, в коллективе царит хорошая атмосфера, поэтому команде удалось одержать победу даже без главного тренера Ильи Воробьева. Об этом журналистам рассказал нападающий "Металлурга" Денис Зернов.

Воробьев не смог присутствовать на тренерской скамейке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо", который состоялся 3 октября и завершился победой "Металлурга" со счетом 4:2. Тест тренера на коронавирус дал положительный результат. Во вторник "Металлург" со счетом 4:0 победил московский "Спартак". Воробьев вернулся тренерскую скамейку, так как второй и третий тесты оказались отрицательными.

"Хорошо начали, заработали удаления и реализовали их. Приятно, что выигрываем, работаем и будем продолжать работать, чтобы побеждать. Сами не удивлены [удачному старту сезона], самое главное, что в команде хорошая атмосфера. Без Воробьева было тяжеловато, но, повторюсь, в команде хорошая атмосфера, все ребята понимают, что надо делать, от этого и идут победы", - сказал Зернов.

"Металлург" одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ. В следующем матче магнитогорцы 7 октября на выезде встретятся с казанским "Ак Барсом".