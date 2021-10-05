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УЕФА представил логотип чемпионата Европы в Германии

В нем сочетаются шесть цветов, общих для 55 стран Европы
© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 5 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел презентацию логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Презентация состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине.

На эмблеме турнира сочетаются шесть цветов, которые являются общими для 55 стран - членов УЕФА. В центре композиции - Кубок Европы, а сама эмблема символизирует Олимпийский стадион в Берлине.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, в турнире примут участие 24 команды.

 

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