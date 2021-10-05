Все проблемы за один день. РПЛ сменила президента, сохранила формат и определила вещателя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Прошедшее во вторник общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) оказалось судьбоносным в двух направлениях. В РПЛ сменился руководитель, также с лигой продолжит сотрудничество нынешний телевещатель.
Об отставке президента премьер-лиги Сергея Прядкина говорилось уже давно, о прояснении ситуации писалось с начала этой недели. Говорилось о вотуме недоверия клубов Прядкину, а также о том, что заменить его могли, в частности, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. Вопрос по смене главы лиги обсуждался одним из первых и решился довольно быстро. Занимавший пост президента с 2007 года Прядкин объявил о своем уходе, исполняющим обязанности президента лиги стал Ашот Хачатурянц.
"Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали, чтобы я выполнял обязанности президента РПЛ, - сказал после собрания Хачатурянц. - Сергей Геннадьевич сам подал в отставку, никакого недоверия [ему выражено] не было".
"Я говорил в своих интервью до этого, что предложения поступали. Обосновывал причину отказа на тот момент. Это не было неожиданностью, определенный запрос был давно", - добавил он.
Новый руководитель лиги отметил, что будет работать на этой должности на общественных началах. В ноябре 2019 года Хачатурянц занял пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), который, по всей видимости, покинет.
"Для меня это (вопрос совмещения постов - прим. ТАСС) было одним из важных вопросов, - сказал Хачатурянц. - Конечно, я не хотел бы уходить в сторону от реформ, которые начал в судействе. Сейчас уточняется, возможно ли совмещение. Кураторство [судейства] будет за мной".
Карпин вспомнил разгром
Тема смены президента РПЛ не обошла стороной главного тренера сборной России Валерия Карпина, которого после тренировки национальной команды на базе в Новогорске спросили об уходе Прядкина со своего поста. Карпин в своей оценке этого решения был категоричен.
"Следить я мог только через интернет, новости печатали. Как к этому отношусь? Нормально. Правильное ли решение уйти? Для меня правильное", - сказал Карпин.
При этом специалист упомянул матч его бывшей команды, "Ростова", против "Сочи". В игре, которая состоялась в июне прошлого года, из-за коронавируса не смог принять участие основной состав ростовчан. Сочинцы игру переносить отказались, поэтому у "Ростова" на поле вышли игроки молодежной команды и академии. Соперник разгромил юных ростовчан со счетом 10:1. Словами "Вам мало матча "Ростов" - "Сочи"?" Карпин дал понять, что одним из тех, кто допустил проведение этого матча, был Прядкин.
Более мягко высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Сергей Геннадьевич 14 лет возглавлял Российскую премьер-лигу, это говорит о том, что ему доверяли клубы, несколько раз переизбирали на новый срок, - сказал Колосков. - Буквально в начале года вновь его избрали, значит, они довольны его работой. Я деталей не знаю, но раз клубы избирали, значит были довольны тем, как он руководил лигой. Лига занимается проведением соревнований, это прежде всего календарь, конечно, иногда замечания по календарю были, были замечания по началу матчей, это все было обусловлено контрактом лиги. Каких-то серьезных замечаний к Прядкину и лиге никогда не было, и ни нам, и ни вам никто не объяснил причину ухода Прядкина, пока из первых уст не прозвучит, все фантазии неуместны".
Гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев же отметил, что клубы окажут поддержку Хачатурянцу. Выборы президента РПЛ пройдут 22 ноября.
"Такую сумму больше никто не даст"
Другим важным вопросом собрания было обсуждение медиаправ на матчи Тинькофф-РПЛ с учетом истечения контракта лиги с субхолдингом "Матч" в 2022 году. Еще в сентябре лига сообщила о проведении тендера на показ матчей. Тогда члены правления РПЛ рассмотрели предложение субхолдинга, который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт. Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя.
Во вторник же клубы единогласно решили принять предложение "Газпром-медиа". "На заседании отметили максимально улучшенное предложение по цене за медиаправа в совокупности с беспрецедентными условиями по производству и доставке сигнала, а также инвестициями в продвижение продукта РПЛ", - сказано в сообщении пресс-службы РПЛ. По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, сумма предложения холдинга превышает $100 млн за сезон.
"Мы захотели получить синицу, а не гоняться за журавлем. Также хотели обеспечить высокое качество трансляций и так далее. Повторю, что решение единогласное. Конкуренция была, у нас была информация о потенциально возможных участниках тендера, но посчитали необходимым принять решение сегодня", - отметил Бабаев.
Газизов высказался о новом контракте с телевещателем кратко, но весьма исчерпывающе. "Там такая сумма, которую никто не даст", - сказал он.
Также клубы проголосовали за сохранение текущего формата чемпионата России на сезон-2022/23. Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров еврокубков, а также возможными изменениями в международном календаре. Таким образом, предложения РФС о возможных реформах, которые, в частности, должны были затронуть формат проведения соревнований, продолжат находиться в стадии обсуждения.
"Как человек, который пришел из бизнеса, могу сказать, что большая ошибка - принимать решения при недостатке информации. Я попросил клубы от трех недель до месяца, чтобы подробно изучить информацию по реформам. Мне нужно время, после детального изучения я выйду с определенной дорожной картой и предложу изменения, которые будут возможны", - сказал Хачатурянц.