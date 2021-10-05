Все проблемы за один день. РПЛ сменила президента, сохранила формат и определила вещателя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Прошедшее во вторник общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) оказалось судьбоносным в двух направлениях. В РПЛ сменился руководитель, также с лигой продолжит сотрудничество нынешний телевещатель.

Об отставке президента премьер-лиги Сергея Прядкина говорилось уже давно, о прояснении ситуации писалось с начала этой недели. Говорилось о вотуме недоверия клубов Прядкину, а также о том, что заменить его могли, в частности, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. Вопрос по смене главы лиги обсуждался одним из первых и решился довольно быстро. Занимавший пост президента с 2007 года Прядкин объявил о своем уходе, исполняющим обязанности президента лиги стал Ашот Хачатурянц.

"Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали, чтобы я выполнял обязанности президента РПЛ, - сказал после собрания Хачатурянц. - Сергей Геннадьевич сам подал в отставку, никакого недоверия [ему выражено] не было".

"Я говорил в своих интервью до этого, что предложения поступали. Обосновывал причину отказа на тот момент. Это не было неожиданностью, определенный запрос был давно", - добавил он.

Новый руководитель лиги отметил, что будет работать на этой должности на общественных началах. В ноябре 2019 года Хачатурянц занял пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), который, по всей видимости, покинет.

"Для меня это (вопрос совмещения постов - прим. ТАСС) было одним из важных вопросов, - сказал Хачатурянц. - Конечно, я не хотел бы уходить в сторону от реформ, которые начал в судействе. Сейчас уточняется, возможно ли совмещение. Кураторство [судейства] будет за мной".

Карпин вспомнил разгром

Тема смены президента РПЛ не обошла стороной главного тренера сборной России Валерия Карпина, которого после тренировки национальной команды на базе в Новогорске спросили об уходе Прядкина со своего поста. Карпин в своей оценке этого решения был категоричен.

"Следить я мог только через интернет, новости печатали. Как к этому отношусь? Нормально. Правильное ли решение уйти? Для меня правильное", - сказал Карпин.