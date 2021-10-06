Финальная часть футбольной Лиги наций стартует в среду в Милане

ТАСС, 6 октября. Финальный турнир второго розыгрыша футбольной Лиги наций пройдет с 6 по 10 октября в итальянских Милане и Турине.

В среду и четверг пройдут полуфинальные матчи. 6 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане встретятся сборные Италии и Испании, а на следующий день в Турине на домашней арене "Ювентуса" сыграют команды Бельгии и Франции. Матч за третье место в Турине и финал в Милане пройдут 10 октября.

Текущий розыгрыш Лиги наций стартовал в сентябре прошлого года. Групповой раунд проходил до середины ноября. Сборная России играла в Лиге В с командами Венгрии, Турции и Сербии. Команда, которой тогда руководил Станислав Черчесов, начала турнир с двух побед над сербами и венграми, но в оставшихся четырех матчах дважды сыграла вничью, а также проиграла в двух выездных матчах туркам и сербам. Заключительная игра против команды Сербии обернулась поражением со счетом 0:5 в Белграде, из-за чего россияне снова не смогли подняться в Лигу А.

Эпидемия травм у испанцев

Чемпионы Европы итальянцы встретятся с испанцами во второй раз в этом году - в начале июля команды встречались в полуфинале Евро, команда Италии выиграла в серии послематчевых пенальти. Игру в Милане обслужит россиянин Сергей Карасев, которому Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверяет все более статусные матчи. В августе Карасев работал главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом".

После победы на Евро итальянцы укрепили статус одной из сильнейших команд мира. В сентябре подопечные Роберто Манчини установили рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. В последний раз итальянцы проиграли в сентябре 2018 года португальцам (0:1) в групповом этапе предыдущего розыгрыша Лиги наций.

У испанцев из-за травм не сыграют нападающие Альваро Мората и Херардо Морено, полузащитник Дани Ольмо, лучший молодой игрок чемпионата Европы Педри и крайний защитник Жорди Альба, из-за этого в сборную был вызван 17-летний полузащитник "Барселоны" Гави. Итальянцы сыграют почти тем же составом, что был на Евро.

В сильнейших составах проведут матч сборные Бельгии и Франции. В последний раз команды встречались в полуфинале чемпионата мира 2018 года, игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, которые впоследствии стали победителями турнира.