Садулаев заявил, что хочет стать шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Во вторник Садулаев стал победителем чемпионата мира в Осло, в финальной схватке оказавшись сильнее американца Кайла Снайдера. Эта победа для россиянина стала пятой на чемпионатах мира. Соперники в четвертый раз встретились в финале крупного международного турнира, россиянин одержал третью победу. Последний раз они пересекались в финале Олимпийских игр в Токио, где россиянин также оказался сильнее.

"Очень хотел стать пятикратным - звучит куда лучше, чем четырехкратный, слава богу, что удалось. Финал был непростой - со Снайдером всегда боролось тяжело, и сегодня устал, конечно. То три года не боролись, а то уже вторая схватка подряд: сначала в Токио, теперь в Осло. Теперь могу себе позволить немного отдыха, нужно окончательно восстановиться после травм. А потом хочется и шестую медаль завоевать", - сказал Садулаев.

Садулаев привел российскую команду к общекомандной победе: "Не думал об этом, когда боролся. Но уже когда выиграл схватку, [главный тренер сборной России Дзамболат] Тедеев мне сообщил - мы выиграли. Для меня, как капитана команды, это очень важный и ценный момент", - добавил он.

Садулаеву 25 лет, он состоит в спортивном обществе "Динамо", тренируется в Махачкале (Республика Дагестан) и Московской области. Помимо пяти побед на чемпионатах мира, на счету Садулаева победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (весовая категория до 86 кг) и Токио (до 97 кг) и четыре золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2018, 2019, 2020). На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.