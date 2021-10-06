{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Торонто" не стал предлагать контракт хоккеисту Гусеву

Российский нападающий является свободным агентом

ТАСС, 6 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" не стал предлагать полноценный контракт российскому форварду Никите Гусеву. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему
Агент Гусева заявил, что хоккеист пока не рассматривает возможность возвращения в КХЛ
Агент Гусева заявил, что хоккеист пока не рассматривает возможность возвращения в КХЛ

Гусев в сентябре подписал пробный контракт с канадской командой. В предсезонных матчах он отметился двумя результативными передачами. Россиянин является свободным агентом.

Гусеву 29 лет. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 31 матч за "Нью-Джерси" и "Флориду", в которых набрал 10 очков (четыре гола + шесть передач).

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА. В составе СКА Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Теги
НХЛ
Олимпиада-2022 в Пекине
Лыжница Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпийских играх в Пекине
По ходу прошлого сезона у российской спортсменки обострилась травма ноги
Лыжница Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпийских играх в Пекине
Читать полностью