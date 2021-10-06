Лыжница Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпийских играх в Пекине

Кулешова выиграла бронзу Игр в южнокорейском Пхёнчхане вместе Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. В том же составе лыжная команда России год спустя заняла третье место на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Кулешова вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако зимой вынуждена была прервать выступления из-за травмы.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2018 года в лыжной женской эстафете Анастасия Кулешова (Седова) в настоящее время находится на самоподготовке и не будет претендовать на участие в Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила тренер и мать спортсменки Елена Седова.

"Настя решила готовиться самостоятельно и уделять больше внимания своей семье, - сказала Седова. - Сидеть с маленьким ребенком сейчас некому, потому что бабушки все работают. Пока она решила больше внимания уделять ребенку, а дальше по ходу сезона будет какая-то ясность. И на Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду".

Тренер призналась, что пока не может ответить на вопрос, намерена ли Кулешова участвовать в чемпионате России, который пройдет после Олимпийских игр. "Но могу сказать четко, что решения о завершении карьеры она не принимала. Настя тренируется сейчас, недавно выступала на областном первенстве по кроссу, где победила", - добавила Седова.

Кулешова вернулась в спорт после рождения ребенка осенью 2020 года, а зимой у нее обострилась старая травма ноги, после чего спортсменка была вынуждена лечь на операцию. Чемпионат России, который проходил в конце марта в Тюмени, стал для спортсменки первым стартом после возвращения. Кулешова заняла 13-е место в скиатлоне на 15 км и 18-е - в гонке на 10 км свободным стилем. Президиум Федерации лыжных гонок России на апрельском заседании принял решение включить спортсменку в группу тренера Юрия Бородавко.

Кулешовой 26 лет, на чемпионате мира - 2019 она стала шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом, девятой - в скиатлоне на 15 км и 14-й - в лыжном марафоне на 30 км. В гонках на 10 км и 30 км она показала лучшие результаты среди российских лыжниц.