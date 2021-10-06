Российские бобслеисты и скелетонисты успешно прошли тесты на ковид после прилета в Китай

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная России по бобслею и скелетону, прибывшая в Китай для участия в первых тренировочных мероприятиях на новой олимпийской трассе, успешно прошла тестирование на коронавирусную инфекцию в пекинском аэропорту. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Данил Чабан.

Россияне прилетели в Пекин во вторник вместе с коллегами из других стран на специальном авиачартере, организованном Международной федерацией бобслея и скелетона. Представители этих видов спорта станут первыми атлетами, кто будет тестировать олимпийские объекты Пекина, где в феврале пройдут зимние Игры.

"Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус, - сказал Чабан. - Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты".

Как ранее сообщили ТАСС в Федерации бобслея России, все потенциальные кандидаты от страны на участие в Олимпиаде-2022 привиты отечественной вакциной "Спутник-V". Это позволит им беспрепятственно въехать в Китай и во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.