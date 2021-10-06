Испанец Матеу Лаос рассудит сборные России и Словакии в матче отбора чемпионата мира

ТАСС, 6 октября. Судейская бригада во главе с испанцем Матеу Лаосом обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами Лаоса назначены испанцы Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервным арбитром будет Хосе Мунуэра. Встреча пройдет 8 октября в Казани, начало - 21:45 мск.

Лаос работал на матче сборной России в квалификации к чемпионату мира 2014 года против команды Северной Ирландии. Встреча, прошедшая 7 сентября 2012 года в Москве, завершилась победой россиян со счетом 2:0. Также в 2021 году он обслуживал матч группового этапа чемпионата Европы Россия - Бельгия (0:3).

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).