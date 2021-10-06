Главный редактор "Советского спорта" заявил, что газета не имеет долгов перед государством

5 октября Арбитражный суд Москвы провел заседание по проверке обоснованности заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Редакция газеты "Советский спорт". "В суде сообщили, что у "Советского спорта" долгов перед государством нет, все долги перед Федеральной налоговой службой полностью погашены, - сказал Яременко. - На заседании был наш юрист, суд попросил, чтобы все формальности были соблюдены, все платежки, которые делались в последние две недели по долгам, были оформлены по полной форме. А налоговая служба со своей стороны представила акт сверки".

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Советский спорт", которое является учредителем печатного издания, не имеет долгов перед государством. Об этом ТАСС сообщил главный редактор газеты Николай Яременко.

Работа на спортивном телевидении в советское время и сейчас

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Согласно данным картотеки суда следующее заседание состоится 12 октября. "Суду надо убедиться, что все формальности выполнены, поэтому процедура банкротства не должна быть запущена. Заседание отложено на 12 октября, чтобы обе стороны представили все бумаги", - пояснил главный редактор.

Яременко подчеркнул, что газета выходит в обычном режиме. "Основная выручка генерируется на сайте газеты. В любом случае бумажное издание находится в плюсе, и отказываться от него мы не собираемся. Особенно накануне 100-летия, которое в следующем году газета планирует отмечать", - сказал он.

Газета также продолжает выпускать приложение "Советский спорт - футбол" раз в две недели. "Также мы готовим традиционные спецвыпуски. Последний такой выпуск выходил летом к питерскому форуму, сейчас готовим итоги года. Так что все по плану", - отметил Яременко.

"Советский спорт" является старейшим спортивным изданием страны и выходит с 20 июля 1924 года. Тираж номера составляет порядка 180 тыс. экземпляров. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.