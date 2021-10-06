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XXXII летние Олимпийские игры

Украинский борец Беленюк намерен продать золотую медаль Олимпиады ради благотворительности

На Играх в Токио спортсмен победил в весовой категории до 87 кг
Жан Беленюк EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Описание
Жан Беленюк
© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

ТАСС, 6 октября. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк намерен продать золотую медаль Олимпийских игр в Токио, а вырученные деньги направить на благотворительность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Беленюк на Играх в Токио победил в весовой категории до 87 кг.

"Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио, - написал 30-летний Беленюк. - Она - честь и гордость нашей страны, благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины, но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям".

Беленюк на Олимпиаде в Японии завоевал единственную золотую награду для команды Украины. В активе Беленюка также серебряная медаль Олимпиады 2016 года, две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, три золотые и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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