Федерация гребли не выявила факта сознательного употребления допинга Моргачевым и Сориным

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство ФГСР приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. В течение двух месяцев все члены сборной команды, присутствовавшие на июньском сборе в Греции, один за другим добровольно прошли тестирование на детекторе лжи (полиграфе).

"Мы провели внутреннее расследование, собрав определенный пакет документов, который затем отправили в правоохранительные органы: следственный комитет, прокуратуру и МВД, - сказал Свирин. - Ситуация ждет своего развития, возможно, будет возбуждено уголовное дело и проведено соответствующее расследование. Комиссия по расследованиям Российского антидопингового агентства (РУСАДА) тоже занимается этим делом. Все находится в процессе, никаких выводов пока не сделано".

"Наше расследование не выявило подозреваемых, но у нас есть определенное понимание того, что спортсмены сами не употребляли запрещенные вещества. Моргачев и Сорин проходили через полиграф, и результаты их тестирования показали, что сознательно этот препарат спортсмены не употребляли. Следовательно, он попал в их организмы по вине третьих лиц. Но это все должно установить следствие, потому что мы как общественная организация не имеем возможности провести расследование до конца", - добавил собеседник ТАСС.

Моргачев и Сорин в начале июня были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения допинга они автоматически лишились права выступить в Японии.