Федерация гребного спорта России договорилась о продлении контракта с тренером Постильоне

Постильоне и литовец Миколас Масилионис начали работать со сборной России по гребному спорту в ноябре 2020 года. На Олимпиаде в Токио российские гребцы завоевали две серебряные медали, призерами стали Анна Пракатень (в соревнованиях одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревнованиях двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) достигла принципиальной договоренности с итальянским тренером Джанни Постильоне о продолжении сотрудничества до Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

"Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества с Джанни Постильоне и Миколасом Масилионисом на период до Игр-2024 в Париже федерацией достигнута, - сказал Свирин. - Теперь условия этого договора должны быть согласованы с министерством спорта и Олимпийским комитетом России (ОКР)".

"С 19 по 26 октября Российский международный олимпийский университет совместно с ОКР организует обучение тренеров в Бронницах, и Постильоне с Масилионисом приедут туда делиться опытом подготовки спортсменов высокой квалификации и читать лекции. После этого они поедут на десять дней в Ростов-на-Дону на отборочные соревнования с участием спортсменов взрослых и молодежных команд. Идет подготовка к следующему сезону, и наши иностранные специалисты примут в ней участие", - продолжил собеседник ТАСС.

Сборные, с которыми работал Постильоне, завоевывали медали на трех последних Олимпийских играх. В 2006 году он был признан лучшим тренером мира, в разные годы успешно работал со сборными Греции, Литвы и ЮАР. Постильоне в прошлом руководил тренерской комиссией Международной федерации гребного спорта (FISA). В настоящее время 70-летний специалист является техническим делегатом FISA.