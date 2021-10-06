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КХЛ

"Адмирал" одержал третью победу в сезоне Континентальной хоккейной лиги

Владивостокский клуб со счетом 3:2 победил подольский "Витязь"

ТАСС, 6 октября. Владивостокский "Адмирал" победил подольский "Витязь" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе "Адмирала" заброшенными шайбами отметились Рихард Букартс (20-я минута), Вячеслав Ушенин (34) и Либор Шулак (42), у проигравших отличились Александр Яремчук (37) и Нико Оямяки (59).

Подопечные Александра Андриевского одержали вторую победу в последних семи матчах. Хоккеисты "Витязя" продлили безвыигрышную серию до четырех встреч.

Команда из Владивостока занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 10 очков в 14 матчах. Подмосковный клуб расположился на 10-й строчке в таблице Западной конференции с 13 очками в 15 матчах.

В следующем матче "Адмирал" 11 октября примет челябинский "Трактор". "Витязь" в гостях встретится с новосибирской "Сибирью" 8 октября.

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