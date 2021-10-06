Финн Хютия станет заместителем руководителя департамента судейства РФС

Сообщается, что в обязанности 57-летнего специалиста войдут обучение судей, назначения на матчи и инструктирование. 23 сентября португалец Витор Перейра был назначен на пост главы департамента судейства РФС. 13 сентября эту должность покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года.

"Очень рад присоединиться к РФС - это, безусловно, новый интересный вызов. Россия - очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача - познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед", - сказал Хютия.

Хютия начал судейскую карьеру в 1992 году, был арбитром категории ФИФА, работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.