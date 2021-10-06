Королевская почта Великобритании отметила 150-летие Регбийного союза серией марок

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила серию из восьми марок по случаю 150-летия создания Регбийного союза (Rugby Football Union, RFU). На почтовых миниатюрах, посвященных мужскому и женскому регби, запечатлены звезды отечественного вида спорта на самых ярких для британцев состязаниях, сообщает газета .

Среди них финал чемпионата мира по регби среди женщин в 2014 году, Кубок пяти наций 1970 года, Кубок пяти наций 1994 года и Кубок шести наций 2015 года, финал Кубка мира по регби в 2003 году.

По словам представителя королевской почты Дэвида Голда, "регби продолжает развиваться и становится все более инклюзивным видом спорта: сейчас он насчитывает три миллиона женщин-игроков по всему миру". Такой рост "привел к изменению культуры игры как на поле, так и за его пределами". "Выпуском миниатюр мы решили отметить долгую и выдающуюся историю Регбийного союза", - добавил Голд.

В подготовке этой серии Royal Mail тесно сотрудничала с руководителями союза, которые помогли в отборе изображений на марках. RFU создан в 1871 году, и до 1886 года, когда был создан Международный совет регби, являлся ведущей регбийной организацией в мире.

Как сообщалось ранее, Россия будет претендовать на проведение Кубка мира по регби в 2027 и 2031 годах. Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира (2011, 2019), турнир проводится с 1995 года. В 2023 году Кубок мира пройдет во Франции, в 2019 году турнир состоялся в Японии.