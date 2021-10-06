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Летние олимпийские виды спорта

Москва примет первый этап Кубка мира по скалолазанию сезона-2022

Соревнования пройдут с 1 по 3 апреля
Алексей Рубцов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Рубцов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый этап Кубка мира по скалолазанию сезона 2022 года пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

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Соревнования пройдут с 1 по 3 апреля, будут разыграны медали в дисциплинах "боулдеринг" и "лазание на скорость". Всего в календаре сезона запланировано 13 этапов.

Москва в девятый раз примет этап Кубка мира, открытие сезона впервые состоится в столице России.

С 16 по 21 сентября 2021 года в Москве прошел чемпионат мира по скалолазанию, в 2020 году в столице России состоялось первенство Европы.

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