Союз конькобежцев России ожидает положительного решения проблемы с визами в США

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту будет получать визы для участия в этапе Кубка мира в США через консульство в Варшаве, в Союзе конькобежцев России надеются на положительное решение проблемы. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Естественно, пока есть проблемы с визами на этап Кубка мира в Америке, которые мы стараемся решить, потому что пока виз у большинства членов команды нет. У нас достигнуто понимание, что мы будем это делать в Варшаве перед этапом в Томашуве. Спасибо Госдепу США, который в итоге решил эту проблему, потому что визу было практически невозможно получить в России, поэтому Федерация конькобежного спорта США и Международный союз конькобежцев оказали нам содействие, и Госдеп разрешил обратиться через консульство в Варшаве. Как мы получили это решение, ожидаем, что все с визами должно быть в порядке", - сказала Барышева.

"Команда сейчас находится на сборе в Новогорске, 16 октября запланирован выезд. Думаю, до конца недели объявят окончательный состав сборной на этапы Кубка мира", - отметила собеседница ТАСС.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 12 по 14 ноября в польском Томашуве-Мазовецки. Этап в США пройдет с 3 по 5 декабря.