Россия предложила создать федерацию спортивного программирования

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия предлагает сформировать федерацию спортивного программирования и на ее базе создать глобальную профессиональную лигу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом фонда ICPC (International Collegiate Programming Contest, Международный студенческий чемпионат мира по программированию) Уильямом Паучером.

Глава российского кабмина отметил, что для программистов это состязание стало уже не просто развлечением, а настоящим спортом. "Россия как страна - хозяйка чемпионата хотела бы выдвинуть инициативу, которая поддержит эту атмосферу. Мы предлагаем учредить федерацию спортивного программирования и на ее базе организовать глобальную профессиональную лигу", - сказал он.

В рамках такой лиги можно проводить состязания лучших профессиональных программистов и команд IT-компаний со всего мира, пояснил Мишустин. "А студенты-финалисты смогут, соответственно, продолжить участвовать в соревнованиях, используя их в том числе [для того], чтобы повысить собственную эффективность", - добавил он.

Предварительную работу по этому вопросу готово выполнить Минцифры РФ, добавил российский премьер. "Возможно, мы можем сделать на одной из международных площадок презентацию, представить преимущества будущей глобальной профессиональной лиги по спортивному программированию", - сказал он, добавив, что РФ рассчитывает на поддержку в этом вопросе.