Путин поздравил российского борца Садулаева с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира в Осло. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Садулаев победил американца Снайдера и стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

"Вас по праву считают опытным, именитым спортсменом, достойным представителем отечественной школы вольной борьбы. На соревнованиях самого высокого уровня, Олимпийских играх в Токио и Рио-де-Жанейро, Вы неизменно демонстрировали бойцовский характер, побеждали сильных, хорошо подготовленных соперников и на нынешнем чемпионате вновь завоевали заслуженное золото", - приводятся в телеграмме слова президента. Путин также пожелал Садулаеву крепкого здоровья и всего наилучшего.

Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 97 кг, одержав в финале победу над американцем Кайлом Снайдером.

Садулаеву 25 лет, он состоит в спортивном обществе "Динамо", тренируется в Махачкале (Республика Дагестан) и Московской области. Россиянин стал пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Также на счету Садулаева победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (до 86 кг) и Токио (до 97 кг) и четыре золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2018, 2019, 2020). На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.