Вратарь сборной России Гилерме заявил, что не нуждается в операции

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме испытывает проблемы со здоровьем, но не нуждается в операции. Об этом он рассказал журналистам.

В конце августа Гилерме сообщал, что после физических нагрузок у него воспаляется ахиллово сухожилие.

"По здоровью у меня есть проблемы, надо действовать очень аккуратно, но я знаю свой организм. Операция на ахилле пока не нужна", - сказал Гилерме.

Гилерме вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне встретятся с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).