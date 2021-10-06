Заболотный намерен улучшить свою статистику в матчах за сборную России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный намерен улучшить свою статистику в матчах за национальную команду. Об этом он рассказал журналистам.

В октябре сборная России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

"Я недоволен своей статистикой в сборной, и у меня есть возможность все изменить. У нас хорошая конкуренция в атаке, на то, что нет Артема Дзюбы, не обращаю внимания. У нас каждый готов быть капитаном, и я тоже. Это будет для меня честью", - сказал Заболотный.

Также нападающий рассказал об атмосфере в сборной. "Мы сейчас в национальной команде, все дружны и не обращаем внимания на то, кто за какой клуб выступает. Молодые игроки - хорошие ребята, к ним нет претензий по самоотдаче. Стартовый состав предугадать невозможно, это становится понятно только на установке перед игрой", - сказал нападающий.

Заболотному 30 лет, он выступает за московский ЦСКА. В текущем сезоне нападающий в девяти матчах за клуб забил три гола и отдал одну голевую передачу. За сборную России Заболотный сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).