Гилерме заявил, что не чувствует себя первым вратарем сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Вратарь "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме не чувствует себя главным претендентом на место в воротах национальной команды в матче против команды Словакии. Об этом вратарь сообщил журналистам.

"Ничего нового нет, готовимся как и раньше. У нас достаточно игроков. Первым вратарем себя не чувствую, у нас большая конкуренция. Если буду играть, то должен показывать свой уровень", - сказал Гилерме.

Матч против сборной Словакии пройдет 8 октября в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", встреча начнется в 21:45 мск. "Конечно удобно играть в Москве, но нужно, чтобы сборную все видели, у нас большая страна", - отметил Гилерме.

Ранее от вызова в сборную отказался нападающий "Зенита" Артем Дзюба. "Сложно говорить по Дзюбе, надо уважать его решение. Он много сделал для сборной", - сказал вратарь.

Гилерме 35 лет, он выступает за сборную России с 2016 года. На его счету 19 игр за национальную команду. На место вратаря сборной России в ближайшем матче также претендуют Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер", Германия) и Матвей Сафонов ("Краснодар").

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).