Карпин назвал Джикию лидером сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия является лидером сборной России по футболу с точки зрения мастерства и авторитета в команде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Карпин сообщил, что определился с составом сборной России на матч против словаков

"В команде есть лидеры с точки зрения мастерства и раздевалки. Например, Джикия. За ним лидерство в разговорах в том числе", - сказал Карпин.

Специалист поделился впечатлениями о работе с Гамидом Агаларовым и Дмитрием Чистяковым, для которых вызов в национальную команду стал первым в карьере. "Агаларов хорош подвижностью, настырностью, жаждой борьбы. Не могу сказать, что он мастеровитый футболист, но мастерство определенное есть. Чистяков всегда был физически в порядке, у него появилось больше уверенности", - отметил Карпин.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира к чемпионату мира против команд Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). "Из соперников на данный момент мы котируем выше словенцев, поскольку играем с ними на выезде", - отметил тренер сборной России.

Джикии 27 лет, он выступает за сборную с 2016 года. В составе национальной команды провел 38 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Джикия провел 13 матчей за "Спартак" и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).