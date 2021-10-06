Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев стал членом наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, председатель попечительского совета московского "Спартака" Александр Якушев стал членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила новый председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова.

"Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, в работе которого приняли участие новые члены совета, представленные учредителями. Это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский", - сказала Соколова.

Директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, возглавлявшая наблюдательный совет РУСАДА, приняла решение покинуть свой пост. Также из наблюдательного совета вышли летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена.

Заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Соколова также сообщила ТАСС о том, что на заседании наблюдательного совета, состоявшемся 6 октября, она была избрана его новым председателем.

Соколова с января 2021 года являлась членом наблюдательного совета РУСАДА, в который также входят профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортивный врач Сергей Илюков, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.