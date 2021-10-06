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КХЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

Армейцы победили "Динамо" впервые с 18 октября 2020 года
Максим Соркин (ЦСКА) и Иван Бочаров ("Динамо") Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Максим Соркин (ЦСКА) и Иван Бочаров ("Динамо")
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 954 зрителей.

В составе красно-синих заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50) и Джон Гилмор (58). Для нападающего красно-синих Антона Слепышева прошедшая встреча стала 400-й в лиге.

Армейцы победили "Динамо" впервые с 18 октября 2020 года (2:1), прервав серию из двух поражений в очном противостоянии.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 15 матчей 20 очков. "Динамо" потерпело второе поражение кряду и располагается на второй строчке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова примут череповецкую "Северсталь" 9 октября. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла рижское "Динамо" (3:1), омский "Авангард" на выезде проиграл "Барысу" из Нур-Султана (0:1), екатеринбургский "Автомобилист" дома победил "Йокерит" из Хельсинки (5:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1572210349-4123
2Динамо М14110000355-3122
3СКА1471210345-2921
4ЦСКА1564000535-3020
5Динамо Мн1372001440-3017
6Спартак1562000735-3516
7Локомотив1460011635-3414
8Торпедо1460011637-3814
9Северсталь1342010622-2813
10Витязь1530123642-5013
11Динамо Р1550011826-4312
12Сочи15210201024-438
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург14121000159-2726
2Салават Юлаев14101000344-2122
3Трактор1461311242-3522
4Ак Барс1561203333-2922
5Автомобилист1560112548-4317
6Авангард1341100735-3612
7Барыс1432011732-4012
8Нефтехимик1350001728-3311
9Сибирь1440003722-3211
10Амур1421201826-4411
11Адмирал1430022726-4910
12Куньлунь14301001032-518

 

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