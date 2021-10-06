ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 954 зрителей.
В составе красно-синих заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50) и Джон Гилмор (58). Для нападающего красно-синих Антона Слепышева прошедшая встреча стала 400-й в лиге.
Армейцы победили "Динамо" впервые с 18 октября 2020 года (2:1), прервав серию из двух поражений в очном противостоянии.
ЦСКА одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 15 матчей 20 очков. "Динамо" потерпело второе поражение кряду и располагается на второй строчке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова примут череповецкую "Северсталь" 9 октября. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла рижское "Динамо" (3:1), омский "Авангард" на выезде проиграл "Барысу" из Нур-Султана (0:1), екатеринбургский "Автомобилист" дома победил "Йокерит" из Хельсинки (5:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|15
|7
|2
|2
|1
|0
|3
|49-41
|23
|2
|Динамо М
|14
|11
|0
|0
|0
|0
|3
|55-31
|22
|3
|СКА
|14
|7
|1
|2
|1
|0
|3
|45-29
|21
|4
|ЦСКА
|15
|6
|4
|0
|0
|0
|5
|35-30
|20
|5
|Динамо Мн
|13
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|40-30
|17
|6
|Спартак
|15
|6
|2
|0
|0
|0
|7
|35-35
|16
|7
|Локомотив
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|35-34
|14
|8
|Торпедо
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|37-38
|14
|9
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|10
|Витязь
|15
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|42-50
|13
|11
|Динамо Р
|15
|5
|0
|0
|1
|1
|8
|26-43
|12
|12
|Сочи
|15
|2
|1
|0
|2
|0
|10
|24-43
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|14
|12
|1
|0
|0
|0
|1
|59-27
|26
|2
|Салават Юлаев
|14
|10
|1
|0
|0
|0
|3
|44-21
|22
|3
|Трактор
|14
|6
|1
|3
|1
|1
|2
|42-35
|22
|4
|Ак Барс
|15
|6
|1
|2
|0
|3
|3
|33-29
|22
|5
|Автомобилист
|15
|6
|0
|1
|1
|2
|5
|48-43
|17
|6
|Авангард
|13
|4
|1
|1
|0
|0
|7
|35-36
|12
|7
|Барыс
|14
|3
|2
|0
|1
|1
|7
|32-40
|12
|8
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|9
|Сибирь
|14
|4
|0
|0
|0
|3
|7
|22-32
|11
|10
|Амур
|14
|2
|1
|2
|0
|1
|8
|26-44
|11
|11
|Адмирал
|14
|3
|0
|0
|2
|2
|7
|26-49
|10
|12
|Куньлунь
|14
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|32-51
|8