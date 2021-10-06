Сборная России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в поединке Велиевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой в весовой категории до 68 кг. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В среду Велиева уступила спортсменке из Киргизии в полуфинальной схватке и поборется за бронзовую награду с американкой Тамирой Сток Менса 7 октября.

"Мы подаем протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью, - сказал Мамиашвили. - По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод еще раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством".

Велиевой 22 года, она является чемпионкой Европы 2020 года. Также в ее активе серебро чемпионата Европы 2021 года. На олимпийском турнире в Токио россиянка выбыла из борьбы в 1/4 финала, Жуманазарова завоевала бронзу.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.