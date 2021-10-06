Дядя Надаля считает, что теннисист проведет еще два или три года на высоком уровне

ТАСС, 6 октября. Бывший тренер и дядя победителя 20 турниров Большого шлема испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль уверен, что спортсмен проведет еще два или три года на самом высоком уровне. Его слова приводит газета Marca.

"Что касается Рафаэля, я уверен, что еще два или три года он будет бороться за победы на крупнейших турнирах, и надеюсь, он еще сможет выиграть турнир Большого шлема. Однако с каждым годом это будет сделать все труднее, так как новое поколение игроков становится сильнее", - сказал Тони Надаль.

Ранее Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон. "Мы уже привыкли к травмам и преодолеем их вновь. Рафа уже готовится к новому сезону, я уверен, это будет хороший год для него", - добавил Тони Надаль.

Также специалист отметил игру россиянина Даниила Медведева, победившего на Открытом чемпионате США 2021 года. "Когда Медведев играет хорошо, он находится на уровне Надаля, Федерера или Джоковича, а когда он играет плохо, его уровень немного снижается", - считает тренер.

Рафаэлю Надалю 35 лет. На его счету 88 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (второй результат в истории), в том числе рекордные 20 побед на турнирах Большого шлема. Надаль является одним из восьми теннисистов, кто смог победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз. Также он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.