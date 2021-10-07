Бодниева считает, что недостаточно мотивировала сборную по гандболу в своем первом матче

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева считает, что не смогла дать своей команде необходимого заряда эмоций в матче против команды Швейцарии. Такое мнение она высказала журналистам.

В среду сборная России дома обыграла команду Швейцарии со счетом 26:22 в матче первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года. Этот матч стал первым для Бодниевой в качестве главного тренера национальной команды.

"Ожидала больше волнения. Возможно, я девочкам не подарила тот необходимый заряд эмоций. Сама скованной не была, хотя и переживала. Возможно, не хватало эмоций", - сказала Бодниева.

"Искренне могу сказать, что у меня нет претензий к игрокам по самоотдаче. Желание игроков вылилось в скованность, отсутствие экстраэмоций, которые должны были быть", - добавила она.

Бодниева отметила, что довольна результатом, но не качеством игры, особенно во второй половине второго тайма. "У нас было преимущество в девять мячей, но неоправданными детскими потерями мы испортили концовку. Довольна кое-какими десятиминутками, мы отыграли первые и вторые таймы в защите и воспользовались контратаками. Счет позволял делать максимальную ротацию игроков", - сказала Бодниева.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе 1 вместе с командами Литвы и Польши. В финальную стадию чемпионата Европы по итогам двухкругового турнира попадут две лучшие команды группы. В следующем матче сборная России встретится с командой Литвы 9 октября в Клайпеде.