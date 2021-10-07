Правительство РФ утвердило новую госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Программа вступит в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%. К числу приоритетных направлений развития относятся вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, к занятию физкультурой и массовым спортом, повышение уровня физической подготовленности граждан страны, повышение доступности спортивных объектов для населения, в том числе на сельских территориях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.

Основным показателем программы должен стать рост количественных показателей и качественных изменений, происходящих в спорте. Решение задач предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов и органов исполнительной власти в субъектах страны. Для решения данных задач предусмотрена реализация проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Демография".

Другими задачами программы являются вхождение олимпийской сборной России в тройку лидеров в неофициальном командном зачете, увеличение до 50% доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах спорта. Для этого предусмотрено создание условий, направленных на увеличение количества перспективных спортсменов, совершенствование системы их подготовки, повышение научно-методического и информационно-аналитического обеспечения подготовки атлетов, развитие антидопинговой системы, а также создание условий для проведения на территории России крупных международных соревнований и обеспечение безопасности при проведении турниров. Решение данных задач обеспечивается посредством реализации федерального проекта "Развитие спорта высших достижений" и комплексом мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса". Также планируется в качестве одного из приоритетных направлений ускоренное социально-экономическое развитие субъектов РФ.

Программа "Развитие физической культуры и спорта" нацелена на достижение национальной цели развития РФ "Сохранение населения, благополучие и здоровье людей" до 2030 года. Предыдущая редакция программы была рассчитана до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2022 году составит 68,306 млрд рублей, в 2023-м бюджет будет сокращен до 49,329 млрд, в 2024-м - до 47,075 млрд.