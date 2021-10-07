Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 7 октября. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Катерину Козлову в матче первого круга турнира категории WTA 1 000 в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 22-летней Самсоновой. Во втором круге россиянка встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Самсонова занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. В 2021 году она дошла до четвертого круга Уимблдона. Козловой 27 лет, она занимает 136-ю строчку мирового рейтинга.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн.