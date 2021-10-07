Две передачи Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 7 октября. "Миннесота" со счетом 4:3 в овертайме победила "Сент-Луис" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Виктор Раск (28-я минута), Брэндон Духайм (57), Нико Штурм (60), Адам Бекман (63). У "Сент-Луиса" отличились Макензи Макичерн (3), Натан Уолкер (5), Роберт Бортуццо (6).
ADAM BECKMAN— Bally Sports North (@BallySportsNOR) October 7, 2021
OVERTIME WINNER!!!!!!! pic.twitter.com/nm8vHpnXz1
Российский защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Духайма и Бекмана. Нападающий "Сент-Луиса" Никита Александров отдал один голевой пас.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.