Катар потратил около $200 млрд на подготовку к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года составляют порядка $200 млрд. Об этом ТАСС рассказал посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.
"На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 млрд, - сказал посол. - В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта".
"Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией", - добавил он.
Ситуация с аренами
Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира Фатма Аль-Наими сообщила, что бюджет, заложенный на строительство стадионов, тренировочных площадок, баз команд, создание сервисов для болельщиков и многого другого, составляет около $6,5 млрд, что сравнимо с предыдущими чемпионатами мира и Олимпийскими играми.
"При этом чемпионат мира - часть программы "Национальное видение Катара до 2030 года", более широкой государственной стратегии, которая способствует интенсивному развитию городской и национальной инфраструктуры, развитию промышленности Катара, а также систем образования и здравоохранения, - сказала она. - Цифра в $200 млрд, которую часто связывают с чемпионатом мира, на самом деле является частью этой масштабной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большая часть крупных инфраструктурных проектов, которые будут использоваться командами и болельщиками в 2022 году, таких как новые дороги, метро и аэропорт, а также отели и туристические объекты, планировались и до того, как мы получили право на проведение турнира. Эти проекты были бы реализованы в любом случае, но чемпионат мира, безусловно, ускорил все процессы, чтобы страна была готова принять 1,5 млн болельщиков, которых мы ждем в Катаре в 2022 году".
"Мы уверены, что каждый, кто посетит Катар в 2022 году, будет в восторге от увиденного. Новая инфраструктура и сервисы обеспечат фантастический опыт для команд и болельщиков, а также станут фундаментальным наследием для Катара после 2022 года", - добавила Аль-Наими.
Международный стадион "Халифа" в Аль-Райане был построен в 1975 году, полностью реконструирован в 2017-м и из восьми стадионов чемпионата мира был открыт первым. Первой ареной, построенной с нуля, стал стадион "Аль-Джануб", открытый в мае 2019 года, а в следующем году были открыты арены "Эдьюкейшн Сити" и "Ахмад бин Али". На данный момент к турниру готовы шесть арен, строительство оставшихся двух будет завершено к концу 2021 года.
К началу турнира в значительной степени будет завершено и строительство города Лусаил. Здесь на одноименном стадионе на 80 тыс. зрителей пройдет финал чемпионата мира.