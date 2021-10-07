Катар потратил около $200 млрд на подготовку к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года составляют порядка $200 млрд. Об этом ТАСС рассказал посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

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Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах. "На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 млрд, - сказал посол. - В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта". "Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией", - добавил он. Ситуация с аренами Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира Фатма Аль-Наими сообщила, что бюджет, заложенный на строительство стадионов, тренировочных площадок, баз команд, создание сервисов для болельщиков и многого другого, составляет около $6,5 млрд, что сравнимо с предыдущими чемпионатами мира и Олимпийскими играми.

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