Матыцин возглавит новую правительственную комиссию по борьбе с допингом в спорте

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, ее возглавит руководитель Минспорта РФ Олег Матыцин. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Новую структуру возглавит министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИД Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России", - говорится в сообщении.

Комиссия призвана координировать взаимодействие федеральных органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием РФ в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, пояснили в пресс-службе.

Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение работы правкомиссии поручено Минспорту.

Конвенция - базовый международный документ в области борьбы с допингом в спорте. Она принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и вступила в силу с 1 февраля 2007 года. Россия ратифицировала ее в 2006 году.