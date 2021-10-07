Российские гимнасты получили японские визы для участия в чемпионате мира

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Все российские участники чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартует 18 октября в японском Китакюсю, получили въездные визы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Гимнаст Нагорный объяснил, почему его не включили в состав сборной на чемпионат мира

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября. С 27 по 31 октября там же состоится чемпионат мира по художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова сообщила журналистам в воскресенье, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления въездных документов, но на следующий день сказала, что ситуация уже находится под контролем.

"Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну", - сказала собеседница ТАСС.

Как рассказала ранее ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, команда планирует вылететь на чемпионат мира 12 октября.

В состав команды России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.