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ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч чемпионата мира Англия - Андорра обслужит женская украинская бригада судей

Встреча пройдет 9 октября
Екатерина Монзуль EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Екатерина Монзуль
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 7 октября. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Англии и Андорры обслужит женская судейская бригада. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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Встреча между национальными командами Андорры и Англии состоится 9 октября. Главным судьей будет украинка Екатерина Монзуль, помощниками назначены ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. В роли видеоассистента выступит Стефани Фраппар из Франции.

Сборные Англии и Андорры выступают в группе I. Английская команда лидирует, имея в активе 16 очков в шести матчах. Сборная Андорры занимает последнее пятое место с тремя очками в шести играх. Соперниками команд по группе являются сборные Албании, Польши, Венгрии и Сан-Марино.

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