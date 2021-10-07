Отборочный матч чемпионата мира Англия - Андорра обслужит женская украинская бригада судей

ТАСС, 7 октября. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Англии и Андорры обслужит женская судейская бригада. Об этом сообщает телеканал Sky Sports .

Встреча между национальными командами Андорры и Англии состоится 9 октября. Главным судьей будет украинка Екатерина Монзуль, помощниками назначены ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. В роли видеоассистента выступит Стефани Фраппар из Франции.

Сборные Англии и Андорры выступают в группе I. Английская команда лидирует, имея в активе 16 очков в шести матчах. Сборная Андорры занимает последнее пятое место с тремя очками в шести играх. Соперниками команд по группе являются сборные Албании, Польши, Венгрии и Сан-Марино.